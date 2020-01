IND VS SL : विराट ने जीता टॉस, गेंदबाजी करने का फैसला, श्रीलंका के चार विकेट गिरे

इंदौर. भारत और श्रीलंका के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में टी-20 मैच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। भारत ने चोट से उबरे शिखर धवन को मौका दिया है। स्टेडियम में दर्शक लगातार पहुंच रहे हैं। लोगों के हाथों में तिरंगा है। लोग आज विराट कोहली से बड़ी पारी की उम्मीद लगाए हुए हैं।

गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर ने श्रीलंका को पहला झटका दिया है। सुंदर ने श्रीलंकाई ओपनर अविष्का फर्नांडो को नवदीप सैनी के हाथों कैच करवाया है।

वहीं, श्रीलंका को दूसरा झटका भी लगा है, नवदीप सैनी ने दानुष्का गुनाथिलका को बोल्ड किया है।

श्रीलंका को तीसरा झटका लगा है, कुलदीप यादव ओसंडा फर्नांडो को आउट किया है।

श्रीलंका को चौथा झटका लगा है, कुशल परेरा को कुलदीप यादव ने आउट किया है।

ये हैं दोनों टीमें

भारत : विराट कोहली (कप्तान), शिखर धवन, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, नवदीप सैनी, जसप्रीत बुमराह

Captain Kohli wins the toss and elects to bowl first in the 2nd @Paytm T20I against Sri Lanka.



