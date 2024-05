MP News – एमपी में बड़ी वारदात, इंदौर कोर्ट में जज पर फेंक दी जूतों की माला

Indore court Garland of shoes thrown at judge in Indore court एक आरोपी ने जज पर जूते की माला फेंक दी। जूते की माला जज पर फेंकने से हर कोई हक्का बक्का रह गया। हालांकि मौके पर मौजूद वकीलों और अन्य लोगों ने जूता फेंकने वाले आरोपी को पकड़ लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया है।

इंदौर•May 28, 2024 / 06:13 pm• deepak deewan

Indore court Garland of shoes thrown at judge in Indore court – एमपी में बड़ी वारदात हुई है। प्रदेश के इंदौर में कोर्ट में जज पर जूतों की माला फेंकी गई है। मंगलवार को कोर्ट में लाए गए एक आरोपी ने यह ​हरकत की। हालांकि उसे पकड़ लिया गया है। एमपी में लगातार ऐसी घटनाएं हो रहीं हैं। कुछ दिनों पहले ही आगर मालवा कोर्ट में भी एक वकील ने ही जज को जूता फेंककर मारा था। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से कोर्ट में जज की सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं।

इंदौर के जिला कोर्ट के 40 नंबर कोर्ट में उस समय सनसनी फैल गई जब एक आरोपी ने जज पर जूते की माला फेंक दी। जूते की माला जज पर फेंकने से हर कोई हक्का बक्का रह गया। हालांकि मौके पर मौजूद वकीलों और अन्य लोगों ने जूता फेंकने वाले आरोपी को पकड़ लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया है। यह भी पढ़ें : बड़ी खबर: एमपी में कांग्रेस के आरोप के बाद गरमाई सियासत, मंत्री विश्वास सारंग से मांगा इस्तीफा

एमजी रोड पुलिस आरोपी को लेकर थाने पहुंची है। गौरतलब है कि पिछले दिनों ऐसा ही मामला आगर-मालवा कोर्ट में भी सामने आया था। यहां एक वकील ने ही जज पर जूता फेंक दिया था। जज पर जूते फेंकने की लगातार सामने आ रही घटनाओं से उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल निशान लग रहे हैं। एमजी रोड पुलिस आरोपी को लेकर थाने पहुंची है। गौरतलब है कि पिछले दिनों ऐसा ही मामला आगर-मालवा कोर्ट में भी सामने आया था। यहां एक वकील ने ही जज पर जूता फेंक दिया था। जज पर जूते फेंकने की लगातार सामने आ रही घटनाओं से उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल निशान लग रहे हैं। कोर्ट नंबर 40 में यह घटना तब घटी जब 12 साल पुराने एक मामले को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे फरियादी पक्ष नाराज हो गया और जज की टेबल पर जूतों की माला फेंक कर अपना विरोध जताया। जूते की माला जो वह पहले से अपने साथ लेकर कोर्ट गया था। घटना के बाद आरोपी और उसके बेटे को लोगों ने बहुत मारा और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। पढ़ना जारी रखे

