इंदौर आंखफोड़वा कांड पर बड़ी कार्रवाई, अस्पताल का लाइसेंस रद्द, जांच के लिए कमिटी गठित, कमलनाथ हैं सख्त

इंदौर. मध्यप्रदेश के इंदौर स्थित आई अस्पताल में ऑपरेशन के बाद 11 मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई। कुछ मरीजों को एक आंख तो कुछ मरीजों को दोनों आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। अब सरकार ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा है कि अस्पताल के लाइसेंस रद्द करने के आदेश दिए हैं। साथ ही जांच के लिए कमिटी की गठन किया है।

स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा है कि मरीजों को बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। साथ ही मैंने आदेश अस्पताल के लाइसेंस को कैंसिल करने का आदेश दिया है। वहीं, मरीजों को 20 हजार रुपये मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। साथ ही दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश दिए गए हैं। इस मामले की जांच के लिए एक सात सदस्यीय कमिटी गठित की गई है।

MP Health Min: Patients to be given best treatment. I've ordered to cancel the license of the hospital. Patients to be provided compensation of Rs 20,000. FIR to be registered against those found guilty of negligence. 7-member committee has been formed to investigate the matter pic.twitter.com/1vzxiieEcZ