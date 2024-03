Indore Ger - इंदौर इसलिए है नंबर वन, इधर लाखों लोग रंग उड़ाएंगे, उधर झाड़ू-पानी लेकर सफाई में जुट जाएंगे कर्मचारी

Indore Ger - इंदौर इसलिए है नंबर वन, इधर लाखों लोग रंग उड़ाएंगे, उधर झाड़ू-पानी लेकर सफाई में जुट जाएंगे कर्मचारी

Indore Ger - Cleaning in one hour on Rangpanchami होली जैसे मस्ती भरे और हुड़दंग के त्योहार पर भी इंदौर में सफाई की जोरदार प्लानिंग चल रही है।

इंदौर में रंगपंचमी पर सबसे ज्यादा धूमधाम

Indore Ger - Cleaning in one hour on Rangpanchami एमपी की व्यवसायिक राजधानी इंदौर को देशभर में सफाई के लिए भी जाना जाता है। यह महानगर यूं ही सफाई में नंबर वन नहीं कहा जाता। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों की प्लानिंग के साथ सफाईकर्मियों का जज्बा और मेहनत भी अलग ही दिखाई देती है। होली जैसे मस्ती भरे और हुड़दंग के त्योहार पर भी इंदौर में सफाई की जोरदार प्लानिंग चल रही है।