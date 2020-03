रोम में फंसी है इंदौर की बेटी, खाने को भी पड़े लाले, एयरपोर्ट आकर बेंच पर पड़ा सोना

इंदौर/ कोरोना के खौफ से पूरी दुनिया सहमी हुई है। भारत में भी इसके डर से स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की गैदरिंग भी रोक दी गई। चीन के बाद कोरोना वायरस की वजह से सबसे भयावह स्थिति इटली में है। इटली में पूरी तरह से लॉकडाउन है। सड़कों पर विरानगी छाई हुई है। इस बीच भारत आने के इंतजार में रोम एयरपोर्ट पर इंदौर की बेटी दो दिनों से फंसी हुई है।

कोरोना वायरस की वजह से मध्यप्रदेश में भी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। ऐसे में इंदौर की रहने वाली डियाना कस्तूरी पिछले दो दिनों से इटली के रोम एयरपोर्ट पर फंसी हुई। डियाना वहां करीब डेढ़ महीने पहले गई थी। वहां से कस्तूरी मास्टर्स इन ज्वैलरी डिजाइन का कोर्स कर रही है। 11 मार्च को इटली के रोम से वापसी का टिकट था। भारत सरकार के नए नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कोविड-19 की जांच रिपोर्ट के बिना भारत वापसी की इजाजत नहीं है।



एयरपोर्ट पर फंसी है डियाना

रोम में सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, सभी बाजार बंद है, खुली हैं तो सिर्फ फॉर्मेसी की दुकानें हैं। ऐसे में डियाना 11 मार्च को भारत लौटने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंची। मगर वह लौट नहीं पाई। उसके बाद से एयरपोर्ट पर ही रुकी है। वहां खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है। डियान कस्तूरी ने रोम से अपना एक वीडियो बारह मार्च को जारी किया है। साथ ही भारत सरकार से मदद की मांग की है।



30 घंटे तक एयरपोर्ट पर रुकी

डियाना के अनुसार नए नियमों के अनुसार रोम से भारत आने के लिए फिट-टू-फ्लाय सर्टिफिकेट की जरूरत है। वह एयरपोर्ट तो पहुंची लेकिन एयर इंडिया के लोगों ने सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से उसे फ्लाइट पर चढ़ने नहीं दिया। तीस घंटे वह किसी तरह भारत लौटने के प्रयास में एयरपोर्ट पर रुकी लेकिन कामयाब नहीं हुई। उसके बाद उसे फिर उसी जगह पर लौटकर जाना पड़ा जहां वह रुकी हुई थी।

God and Gov please help us still the situation is same at the Rome airport the last flight is ready to leave n they want us to go accommodation by ourself which is impossible #Covid_19 @PMOIndia @MoCA_GoI @MoHFW_INDIA @DGCAIndia @AmitShah @RahulGandhi @smritiirani @BBCBreaking pic.twitter.com/XCpYOQATDN