10 साल प्यार के बाद 9 महीने पहले प्रोफेसर ने की शादी, 'I am Sorry' में छिपा है करवाचौथ से पहले सुसाइड का राज

इंदौर/ नौ महीने पहले ही प्रोफेसर ने लव मैरिज की थी। करवा चौथ से आठ दिन पहले उसने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले एक सुसाइड नोट लिखी है। एक लाइन में ही उसने अपनी पूरी बात समेट दी है। लेकिन परिवार के लोग वजह नहीं बता पा रहे हैं कि प्रिया मुंशी भाटिया ने खुदकुशी क्यों की। लेकिन एक लाइन में ही तीन शब्द ऐसे हैं, जिसमें शायद प्रिया की खुदकुशी की वजह छिपा हो।

इस राज को सिर्फ हनी ही जानता होगा। जिसके नाम प्रिया ने सुसाइड नोट लिखी है। 30 साल की प्रिया मुंशी भाटिया ने सिमरनजीत से नौ महीने पहले लव मैरिज की थी। प्रिया ऐसे तो परिवार से वर्षों से करीबी थी। लेकिन बताया जा रहा है कि सिमरन और प्रिया के बीच पिछले दस सालों से प्यार था। दोनों परिवारों की मर्जी से ही शादी हुई थी। लेकिन हंसते-खेलते परिवार में ऐसा क्या कि प्रिया ने अचानक यह कदम उठा ली।



करवाचौथ से आठ दिन पहले खुदकुशी

17 अक्टूबर को करवाचौथ है, शादी के बाद प्रिया के लिए यह पहला करवा चौथ था। उसने इसे सेलिब्रेट करने के लिए तैयारी भी कर ली थी। लेकिन करवा चौथ से आठ दिन पहले प्रिया ने खुदकुशी क्यों की। यहीं, पुलिस और उसके परिवार के लोग भी जानना चाह रहे हैं। शुरुआती पूछताछ में परिवार के लोगों ने अभी तक पुलिस को कुछ भी नहीं बताया है। ऐसे में सस्पेंश बढ़ता ही जा रहा है।

'I am Sorry' में छिपा है राज

प्रिया ने जो सुसाइड नोट लिखी है, उसमें लिखा है कि 'हनी, आई एम सॉरी, आई हर्ट यू'। प्रोफेसर प्रिया प्यार से हनी अपने पति सिमरनजीत को बुलाती थी। उसी को लिखा है कि 'I am Sorry'। मैंने आपका दिल दुखाया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि या तो सिमरनजीत से ही प्रिया का कुछ विवाद हुआ होगा। जो न तो प्रिया ने किसी से शेयर की और न ही सिमरनजीत ने। ऐसे में जांच कहीं न कहीं सिमरनजीत की तरफ घूम रहा है। शायद वजह उसे पता हो कि आखिरी उसने क्यों खुदकुशी की। खुदकुशी से पहले सिमरनजीत से ही प्रिया ने माफी मांगी है। तो विवाद की वजह भी उसे ही पता होगा।

करवाचौथ के लिए बुक कराया था होटल

प्रिया इंदौर के ही आईपीएस कॉलेज में पढ़ाती थी। वह सुबह घर से निकलती और शाम को लौटती थी। शादी के बाद पहला करवाचौथ था तो जश्न की तैयारी भी जोरदार थी। दोनों इसे सेलिब्रेट करने के लिए होटल भी बुक किया था। लेकिन करवाचौथ से आठ दिन पहले उसने रात आठ बजे ही खुदकुशी कर ली।

माता-पिता की भी हो गई है मौत

प्रिया के ससुसर मनमोहन सिंह भाटिया ने बताया कि उनकी सांवेर रोड पर पाइप फैक्ट्री है। प्रिया और बेटे सिमरनजीत ने साथ पढ़ाई की। 2000 में प्रिया के परिवार का पंजाब में एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें माता-पिता सहित सात की मौत हो गई थी। प्रिया दादी के साथ रहती थी। पारिवारिक संबंध के चलते हम भी उसकी देखरेख करने लगे। बेटे से शादी नौ माह पूर्व की थी। प्रिया के चाचा मुंबई में रहते हैं, वो भी इंदौर पहुंच रहे हैं।