इंदौर-खलघाट हाईवे होगा 6 लेन, जमीन का सर्वे शुरु, बायपास, सर्विस रोड, फ्लाईओवर और अंडरपास बनेंगे

6-Lane :मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के अंतर्गत आने वाले खलघाट सेंधवा होते हुए महाराष्ट्र सीमा तक जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक - 52 अब जल्द ही नए स्वरूप में नजर आने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने करीब 160 किलोमीटर लंबे इस फोरलेन मार्ग को सिक्स लेन में बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार की जा रही है और साथ ही सड़क चौड़ीकरण के लिए जमीन की जरूरत के हिाब से सर्वे भी शुरू किया जा चुका है। डीपीआर को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद परियोजना का निर्माण चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दिया जाएगा।