Crime in MP: युवती को लगवाया भिखारी के संक्रमित खून से भरा इंजेक्शन, गिरफ्तार आरोपियों ने किया बड़ा खुलासा

इंदौरPublished: Mar 16, 2024 09:49:09 am Submitted by: Sanjana Kumar

One Sided Love and Crime in MP: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक तरफा प्यार में पागल एक प्रेमी का सनसनीखेज मामला सामने आया है...सिरफिरे इस आशिक ने युवती से मिले रिजेक्शन के बाद भिखारी को बेहोश कर निकाला इन्फेक्टेड ब्लड, फ्रीज में रखा...

इंदौर: युवती से मिले रिजेक्शन के बाद उसे भिखारी के खून संक्रमित खून से भरा इंजेक्शन लगाने के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार।

One Sided Love and Crime in MP: सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार में बदला लेने के लिए युवती को संक्रमित खून से भरा इंजेक्शन लगवा दिया। यह खून शराब पिलाकर भिक्षुक का निकाला गया। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भिक्षुक की तलाश की जा रही है।