Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

इंदौर में रातों-रात हिंदू से मुस्लिम हुए गली मोहल्ले, भड़का विवाद तो एक्शन में आए महापौर

Indore News: हिंदू संगठन, पूर्व विधायक और कई भाजपा नेतातओं ने जताया विरोध, महापौर से की शिकायत, एक जगह नहीं कई हिंदू नाम के गली-मोहल्लों के नाम बदल मुस्लिम नाम की पहचान के बोर्ड लगाने का आऱोप..

इंदौर

Sanjana Kumar

Aug 22, 2025

Indore News Street Names Changed fir order issue after dispute
Indore News Street Names Changed fir order issue after dispute(फोटो: सोशल मीडिया)

Indore News: चंदन नगर क्षेत्र की कुछ गलियों के नाम बदलकर बोर्ड लगाने का मामला गरमा गया। हिंदू संगठन, पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय और कई भाजपा नेताओं ने विरोध जताया। हिंदू संगठन ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव से शिकायत की कि चंदन नगर में कई स्थानों की हिंदू नाम की पहचान होने के बावजूद मुस्लिम नाम और पहचान के बोर्ड लग गए हैं। भार्गव ने इस पर एक्शन के निर्देश दिए और नगर निगम (Indore Municipal Corporation action) अमले ने कुछ देर में निगम ने बोर्ड उखाड़ दिए।

अफसरों का दावा उन्होंने नहीं लगाए

अफसरों का दावा था कि इन्हें नगर निगम ने नहीं लगाए हैं, बल्कि किसी ने निगम के बोर्ड की तरह नजर आने वाले बोर्ड लगा दिए। इस पर भार्गव ने अधिकारियों को डपटा कि कोई भी बोर्ड लगा देगा और आप अनजान बने रहेंगे। भार्गव ने संबंधित वार्ड के पार्षद के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए।

ये भी पढ़ें

अडानी-बिरला, अल्ट्राटेक समूह के साथ कई उपक्रम दिग्गजों का जमावड़ा एमपी में कल
भोपाल
Mining Conclave Katni tomorrow 23 August 2025

निगम में दर्ज आधिकारिक नामों के बजाय नए नाम के बोर्ड लगाने का आरोप

मालूम हो, इंदौर की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले चंदन नगर (Chandan Nagar name changed as raza gate) में कांग्रेस की पार्षद फातेमा रफीक खान हैं। आरोप है कि निगम के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज नामों की जगह नए नामों के बोर्ड लगवाए। इस मामले में किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और अचानक नाम परिवर्तन कर बोर्ड लगा दिए गए। महापौर ने स्थानीय पार्षद पर भी अवैधानिक तरीके से नाम परिवर्तन कर बोर्ड लगाने का आरोप लगाया।

ये भी पढ़ें

भोपाल की ऐतिहासिक झील को बचाने NGT सख्त, दिलकश मस्जिद समेत हटाए जाएंगे अन्य अतिक्रमण
भोपाल
NGT Order Issue to remove encroachment from upper lake Bhopal

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 Aug 2025 12:07 pm

Published on:

22 Aug 2025 12:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर में रातों-रात हिंदू से मुस्लिम हुए गली मोहल्ले, भड़का विवाद तो एक्शन में आए महापौर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.