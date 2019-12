8 डिग्री तक गिरा पारा, इंदौर में बदला स्कूलों का समय, जानें नई टाइमिंग

इंदौर/ बारिश के बाद पूरे मध्यप्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जिलों में तो रविवार को ही स्कूलों के समय बदलने को लेकर ऐलान कर दिया गया था। सोमवार को इंदौर जिला प्रशासन ने भी स्कूलों की टाइमिंग चेंज की है। क्योंकि पिछले दो दिनों से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में धूप नहीं निकली। सर्द हवाओं ने कंपकंपी बढ़ा दी है।

हाड़ कंपाती सर्दी में सबसे ज्यादा मुश्किल सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है। इसे देखते हुए इंदौर के जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। यह बदलाव सरकारी और निजी दोनों स्कूलों पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि क्लास आठवीं तक के सभी स्कूल अब सुबह नौ बजे से खुलेंगे। वहीं, आठवीं से लेकर हायर सेकंडरी तक की कक्षाएं सुबह साढ़े आठ बजे से खुलेंगी।

Dist Education Officer, Indore: In light of the cold wave & drop in temperature, primary & middle classes in all schools of the dist to be held from 9:00 am. High school/higher secondary classes to be held from 8:30 in all schools of the dist,with immediate effect. #MadhyaPradesh