एमपी के इस शहर को दशहरा पर बड़ा गिफ्ट, मिलेगी फ्लाईओवर की सौगात

Indore Will Get 4 News Flyovers: एमपी के इंदौर को दशहरे पर नया गिफ्ट मिलने जा रहा है। सीएम डॉ मोहन यादव चार नए फ्लाईओवर की सौगात देंगे।

Indore Will Get 4 New Flyovers: मध्यप्रदेश के इंदौर को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इससे शहर के विकास में और गति मिलेगी। दरअसल, सीएम मोहन यादव शहर को चार नए फ्लाइओवर ब्रिज की सौगात देंगे। जिससे शहरवासियों को ट्रैफिक से बड़ा छुटकारा मिलेगा। यह सारे ब्रिज इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए हैं।