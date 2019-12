नड्डा ने राहुल गांधी को किया चैलेंज, कहा- ये चीजें वो बोल दें तो देश का भला हो जाएगा

इंदौर/ बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा इंदौर दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नड्डा ने सीएए के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को चैलेंज करते हुए कहा कि वह सिर्फ नागरिकता संशोधन बिल के बारे में दस लाइन देश के सामने बोल दें।

नड्डा ने कहा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि पाकिस्तान में जिन अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हुआ है, उन्हें भारत में नागरिकता मिलेगी। इसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी दोहराया था। हमने भारत में अल्पसंख्यकों की रक्षा की है। भारत को हमलोगों ने धर्मनिरपेक्ष देश बनाया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को इस्लामिक देश बनाया है। सीएए के विरोध में सड़कों पर आने वाले लोग एक विशेष तरह की वेशभूषा में लोग आए। इन सबका कांग्रेस ने भरपूर समर्थन किया।

राहुल गांधी 10 लाइन बोल दें

बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को चैलेंज करते हुए कहा कि सीएए के प्रावधानों पर वह 10 लाइनें बोल दें और दो लाइनें उस प्रावधान पर बोल दें, जिससे देश का नुकसान हुआ हो। वह सिर्फ इतना कर दें। इससे देश का बहुत बड़ा भला हो जाएगा। वो बताएं कि सीएए हैं क्या। नड्डा ने कहा कि मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि देश को नेतृत्व करने सामने आ रहे लोगों ने देश के बेसिक चीजों को जानने का प्रयास नहीं किया।

#WATCH JP Nadda , BJP: I want to ask Rahul Gandhi to speak 10 lines on provisions of #CitizenshipAmendmentAct & 2 lines on the provision that hurts the nation. It is unfortunate that people who have come forward to lead the country have not tried to understand basic things. pic.twitter.com/ReHEt1qpui