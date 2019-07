कैलाश विजयवर्गीय के लाडले बेटे के आगे तो फेल हैं मव्वाली, 3 चीजों में एक्सपर्ट दिखे विधायक!

इंदौर. बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ( kailash vijavargiya ) के विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय ( Aakash vijayvargiya ) की गुंडागर्दी के शिकार तो नगर निगम के अधिकारी ( Indore Municipal Corporation action ) हुए हैं। लेकिन इनके तीन रूपों से पूरी दुनिया आज वाकिफ हो गई है। बैटभांज बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ( bjp mla aakash vijayvargiya )के बेटे की गुंडागर्दी का वीडियो देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि हमने जिसे चुना है, वो इन चीजों में भी एक्सपर्ट हैं क्या? ये हम नहीं कह रहे हैं, इस वीडियो में इसकी झलक दिखती है।



नगर निगम के अधिकारी पर बीजेपी के विधायक आकाश विजयवर्गीय को बल्ला भांजते देख यही लगा कि विधायकजी क्रिकेट खेलने में भी एक्सपर्ट है। निगम के अधिकारियों पर लात-घूसों की बरसात करता देख शहर के अच्छे-अच्छे मव्वाली अचरज में पड़ गए होंगे। गाली देते सुन तो अव्वल दर्जे के गालीबाज भी परेशान हो जाएंगे। लेकिन अपने मल्टीटैलेंटेड विधायकजी में तीनों गुण है। जिससे इंदौर की जनता आज वाकिफ हुई।

बैट से पीटा

दरअसल, इंदौर नगर निगम के अधिकारी धीरेंद्र बायस और असीत खरे अपनी टीम के साथ शहर के जर्जर मकानों को गिराने गए थे। यह मकान शहर के जेल रोड स्थित गंजी कंपाउंड में है। जहां एक दो मंजिला इमारत खतरनाक मकानों की सूची में है। निगम की नोटिस के बाद सबने मकान खाली कर दिया था। लेकिन एक किराएदार वहां डटा हुआ था। उसे गिराने गए अफसरों से एक किराएदार भिड़ गए। इतने में विधायक वहां पहुंच गए और अफसरों से भिड़ गए। फिर उन्हें बैट से पीटने लगे।

मां बहन को गाली भी दी

निगम के अधिकारियों को विधायक ने बल्ले लेकर दौड़ाया, फिर उन्हें दो बल्ले मारा। उसके बाद विधायक आकाश विजयवर्गीय ने बैट अपने समर्थकों को थमा दिया। फिर मव्वालियों की तरह अधिकारी पर लात-घूसों की बरसात कर दी। विधायक यही नहीं रुके उन्होंने निगम के अधिकारियों को मां-बहन के नाम पर भद्दी-भद्दी गालियां दीं।

#WATCH BJP MLA akash vijayvargiya a (son of senior BJP leader Kailash Vijayvargiya) being taken to court, after he was arrested for thrashing a Municipal Corporation employee in #Indore . #MadhyaPradesh pic.twitter.com/RxWsHGDPrN

गिरफ्तार हुए विधायक

वहीं, आकाश विजयवर्गीय की गुंडागर्दी पर निगम के अधिकारियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। विधायक समेत आठ लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है। जिसमें विधायक आकाश विजयवर्गीय पर मारपीट, गाली देने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप लगे हैं। इसके बाद पुलिस ने आकाश विजयवर्गीय को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया है।

Akash Vijayvargiya, BJP MLA on thrashing a Municipal Corporation officer in Indore: This is just the beginning, we will end this corruption & goondaism. 'Aavedan, nivedan aur fir dana dan' this is our line of action. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/xYLqJnpWdZ

चुप हैं कैलाश विजयवर्गीय

इसके साथ ही बात-बात पर ट्वीट कर विरोधियों पर वार करने वाले बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय विधायक बेटे की करतूत पर चुप हैं। उनसे मीडिया ने जब सवाल पूछा तो वे चुपचाप आगे बढ़ गए।

Akash Vijayvargiya, BJP MLA: Gangs dragged women out of their houses by their feet, women police should've been with them. When I reached there, people got angry at the officers & chased them away, we have come to the station to register FIR against the officers. #MadhyaPradesh https://t.co/9Og9XKS6Kd