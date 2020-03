Lockdown : बैंक ने दिया बड़ा तोहफा, कर्मचारियों को बढ़कर मिलेगी सैलरी

इंदौर : कोरोना COVID -19 के कहर के बीच लॉकडाउन में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा बैंक कर्मचारियों को भी एसबीआई ने बड़ा तोहफा दिया है। इस संकट के दौरान काम करने वाले अपने कर्मियों को एसबीआई अतिरिक्त भुगतान करेगा। लॉकडाउन के दौरान काम करने वाले कर्मचारियों को हर 6 कामकाजी दिनों के लिए एक दिन की सैलरी (बेसिक पे डीए) अलग से दिया जाएगा। इसका फायदा मध्यप्रदेश के सभी एसबीआई कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपने ब्रांच में बैठकर काम किया है।

स्टेट बैंक ने जारी सर्कुलर

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने उन कर्मचारियों को अधिक वेतन देने का फैसला किया है जो लॉकडाउन में भी ब्रान्च में बैठकर काम कर रहे हैं। स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर जारी करते हुए इसकी घोषणा की। बैंक ने कहा है कि लॉकडाउन अवधि में ब्रान्च में काम कर रहे कर्मचारियों को हर छह दिन के काम पर एक दिन का अतिरिक्त वेतन (बेसिक+डीए) दिया जाएगा। यह नियम 23 मार्च से 14 अप्रैल या लॉकडाउन की समाप्ति तक जारी रहेगा।

We salute our staff members who continue to serve the customers even during these difficult times. All steps are being taken to ensure the safety of the employees and the customers. Here is how our branches across the country are tackling this ongoing situation. #SocialDistancing pic.twitter.com/WIt0erIc4E