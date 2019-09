नाले में बहे दो युवक, बचाने के लिए पानी में 'दीवार' बनकर खड़े हो गए लोग, एक को बचाया

इंदौर/ मध्यप्रदेश में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़े हुए हैं। सभी नदी नाले उफान पर हैं। इंदौर के गौतमपुरा में गुरुवार को दो युवक नाले में बह गए। उन्हें बचाने के लिए सैकड़ों स्थानीय लोग पानी में उतर गए और ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हो गए। स्थानीय लोगों की सजगता की वजह से एक युवक को तो बचा लिया गया। दूसरे युवक की तलाश अभी भी जारी है।

दरअसल, गौतमपुरा के चांदनखेड़ी गांव निवासी दो युवक नाला पार करते हुए बह गए। बताया जाता है कि दोनों दूध बांटने के लिए दूसरी तरफ आ रहे थे। पानी के तेज बहाव में वह नाले में बह गए। स्थानीय लोगों को जैसे ही यह खबर मिली तुरंत लोग जमा हो गए। जब तक प्रशासन की टीम आती उससे पहले लोग दीवार बन पानी में खड़े हो गए। इस हादसे में बहे दो में से एक युवक को तो बचा लिया गया है।

#WATCH Locals in Indore's Gautampura form human chain to rescue two people who were washed away in an overflowing stream. One person was rescued, search for the other is underway. (12.9.19) #MadhyaPradesh pic.twitter.com/FXaHDz9p1z