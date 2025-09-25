Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

UP के सांसद पर विदेश में रह रही एमपी की बेटी ने लगाए गंभीर आरोप, ये है पूरा मामला

MP News: यूपी के सांसद पर विदेश में रहने वाली प्रदेश की बेटी ने एक्स पर पोस्ट कर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने प्रधानमंत्री व अन्य को टैग कर अपनी व्यथा सुनाई।

इंदौर

Avantika Pandey

Sep 25, 2025

MP Chandra Shekhar Aazad
MP Chandra Shekhar Aazad News (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

MP News: यूपी के सांसद पर विदेश में रहने वाली प्रदेश की बेटी ने एक्स पर पोस्ट कर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने प्रधानमंत्री व अन्य को टैग कर अपनी व्यथा सुनाई। कहा कि हमारे देश में कानून का रवैया महिलाओं के प्रति क्या है, इससे रूबरू कराना चाहती हूं। तीन महीने होने आए, लेकिन अब तक दिल्ली पुलिस ने एफआइआर दर्ज नहीं की।

वीडियो पोस्ट कर लगाए गंभीर आरोप

वीडियो पोस्ट में युवती ने कहा कि पांच साल से विदेश में रह रही हूं। मैं तीन माह से एफआइआर कराने के लिए संघर्ष कर रही हूं। डेढ़ महीने पहले देश आई थी। नहीं आने पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज नहीं करने की बात कही थी। जब दिल्ली पहुंची तो थाने में 10 घंटे बैठाकर रखा। मप्र लौटने के बाद पिता को लेकर दिल्ली पुलिस की चौखट पर बैठी रही।

आम इंसान की तरह लड़ना चाहती हूं

युवती ने आगे कहा कि, देश में एक सांसद को बचाने के लिए बड़े लोग बीच में आ जाते हैं। यह सोचकर कि वे एक महिला की आवाज दबा देंगे। जिस व्यक्ति ने हमारे जीवन की धज्जियां उड़ा दीं, क्या कानून के माध्यम से हमें उससे लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या दुनिया को अपने देश की हकीकत बताऊं कि महिलाओं की आवाज को इस तरह दबाया जाता है? मैं गर्व करती हूं अपने देश, संविधान और कानून व्यवस्था पर। मुझे जल्द सुना जाए और कार्रवाई कराने का कष्ट करें। यदि पीड़िता आत्मदाह का प्रयास न करे, प्रोटेस्ट न करे, बड़े नेता के पास न जाए, क्या तब तक उसकी बात सुनी नहीं जाएगी? मैं आम इंसान की तरह लड़ना चाहती हूं। मेरे आत्म समान की लड़ाई में मेरा सपोर्ट करें।

कई पोस्ट, गंभीर आरोप

MP Chandra Shekhar Aazad (फोटो सोर्स : @BhimArmyChief)

बता दें कि, पीड़ित युवती ने यूपी की नगीना सीट से सांसद और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद(MP Chandra Shekhar Aazad) पर ये गंभीर आरोप लगाए है। युवती ने अपने सोशव मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री सहित कई लोगों को टैग की है। अन्य पोस्ट में लिखा है कि ये फोटो पहले क्यों नहीं डाले… मेरा जीवन बर्बाद कर खुशियां मना रहा है। आज ही तेरे नाम पर जहर खाऊंगी। तूने मुझे खत्म कर दिया। मेरी लाश भी भारत मत लाना। किसी ने नहीं सुनी मेरी। सब अपराधी का साथ देते रहे। अलविदा।

Updated on:

25 Sept 2025 12:39 pm

Published on:

25 Sept 2025 12:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / UP के सांसद पर विदेश में रह रही एमपी की बेटी ने लगाए गंभीर आरोप, ये है पूरा मामला

