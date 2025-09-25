UP के सांसद पर विदेश में रह रही एमपी की बेटी ने लगाए गंभीर आरोप, ये है पूरा मामला

युवती ने आगे कहा कि, देश में एक सांसद को बचाने के लिए बड़े लोग बीच में आ जाते हैं। यह सोचकर कि वे एक महिला की आवाज दबा देंगे। जिस व्यक्ति ने हमारे जीवन की धज्जियां उड़ा दीं, क्या कानून के माध्यम से हमें उससे लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या दुनिया को अपने देश की हकीकत बताऊं कि महिलाओं की आवाज को इस तरह दबाया जाता है? मैं गर्व करती हूं अपने देश, संविधान और कानून व्यवस्था पर। मुझे जल्द सुना जाए और कार्रवाई कराने का कष्ट करें। यदि पीड़िता आत्मदाह का प्रयास न करे, प्रोटेस्ट न करे, बड़े नेता के पास न जाए, क्या तब तक उसकी बात सुनी नहीं जाएगी? मैं आम इंसान की तरह लड़ना चाहती हूं। मेरे आत्म समान की लड़ाई में मेरा सपोर्ट करें।