विराट कोहली ने किया तीन तरह का इशारा, मंयक अग्रवाल ने दिया ऐसे जवाब, दोहरा शतक हुआ पूरा

इंदौर/ भारत और बांग्लादेश के बीच इंदौर में चल रहे टेस्ट मैच में इंडियन टीम शुरुआती झटके से उबर गई है। टॉप ऑर्डर के बिखरने के बाद मयंक मग्रवाल ने भारतीय पारी को संभाल लिया था। इस दौरान उनका बखूबी साथ आजिंक्य रहाणे ने दिया है। मैदान में टिक मयंक बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस दौरान ड्रेसिंग रूम में बैठे कप्तान कोहली ने उन्हें कई इशारे किए। जिसका जवाब मयंक अग्रवाल ने भी दिया।

कप्तान कोहली का इशारा करते हुए वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। जिसमें कप्तान कोहली इशारे से मयंक अग्रवाल को संकेत दे रहे थे। बसीसीआई ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। दरअसल, इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारतीय बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने शानदार बल्लेबाजी की है। मयंक ने इंदौर में अपने करियर का दूसरा शतक जड़ा है।

