नए तरीके का कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना मध्यप्रदेश

इंदौर : यूनिफाईड ड्रायविंग लायसेंस एवं पंजीयन कार्ड ( nified vehicle registration card ) लॉन्च करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य ( MP become first state in India ) बन गया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बाद एकीकृत ड्राइविंग लाइसेंस शुरू करने वाला मध्यप्रदेश केवल दूसरा राज्य है। मुख्यमंत्री कमल नाथ Chief Minister Kamal Nath ने बीते मंगलवार को मंत्रालय में यूनिफाईड ड्रायविंग लायसेंस एवं पंजीयन कार्ड का लोकार्पण किया।

मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने यूनिफाईड ड्रायविंग लायसेंस एवं पंजीयन कार्ड एक साथ लोकार्पित किया है। इसके पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य ने सिर्फ यूनिफाईड ड्रायविंग लायसेंस driving license जारी किया है। इस मौके पर परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री कमल नाथ ने परिवहन विभाग को मध्यप्रदेश को देश में यूनिफाईड पंजीयन कार्ड बनाने में पहला और ड्रायविंग लायसेंस में दूसरा राज्य बनाने के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर यूनिफाईड कार्ड के प्रथम 6 उपभोक्ताओं को टोकन के रूप में कार्ड वितरित किए।

कार्ड की मुख्य विशेषता

यूनिफाईड ड्रायविंग लायसेंस एवं पंजीयन कार्ड में नई जानकारियाँ संकलित की गई हैं। पूरे देश में यह कार्ड एक समान और एक रंग का है। पहाड़ी और खतरनाक क्षेत्रों में ड्रायविंग करने की क्षमता का भी इसमें उल्लेख होगा। विशिष्ट सीरियल नंबर होने के साथ ही इसमें आकस्मिक इमरजेंसी नंबर होगा। साथ ही बैज नंबर भी अंकित होगा। नए कार्ड के दोनों तरफ जानकारी अंकित होने के साथ ही ऑर्गन डोनर, क्यूआर कोर्ड और अमान्य वाहन पंजीयन नंबर की भी जानकारी होगी।