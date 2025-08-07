संघ प्रमुख ‘मोहन भागवत’ 10 अगस्त आएंगे इंदौर, कैंसर अस्पताल का करेंगे उद्धाटन

MP News: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख डॉ मोहन भागवत 10 अगस्त को इंदौर आ रहे हैं। वह 96 करोड़ की लागत से तैयार हुआ कैंसर केयर अस्पताल का उद्धाटन करेंगे। बता दें कि, संघ प्रमुख का पिछले 7 महीनों में इंदौर का तीसरा दौरा है।
जानकारी के मुताबिक, संघ प्रमुख मोहन भागवत कैंसर केयर अस्पताल का उद्धाटन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद समाज के अलग-अलग लोगों से चर्चा करेंगे। हालांकि, कार्यक्रम का कोई औपचारिक ऐलान तो नहीं किया गया है। श्री गुरुजी सेवा न्यास द्वारा निर्मित माधव सृष्टि आरोग्य केन्द्र एवं कैंसर केयर सेंटर के उद्घाटन में शामिल होने आ रहे हैं।
श्री गुरुजी सेवा न्यास द्वारा निर्मित माधव सृष्टि आरोग्य केन्द्र एवं कैंसर केयर सेंटर प्रोजेक्ट 96 करोड़ रुपए का है। ये दो चरणों में तैयार किया जा रहा है। इसमें पहले चरण में लगभग 26 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य किया गया है। पहले फ्लोर में दो बेसमेट, ग्राउंड फ्लोर, प्लास थ्री निर्माण कार्यों का उद्धाटन किया जाएगा। साथ ही दूसरे चरण में हाईटेक मशीनरी और अन्य फ्लोर के निर्माण कार्य किए जाएंगे।