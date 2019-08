इंदौर में NRI के घर पर कब्जा, सीएम से ट्वीट कर मांगी मदद, कहा- आरोपी आपके मंत्री का लेता है नाम

भोपाल. मध्यप्रदेश के इंदौर के रहने वाले एक एनआरआई ने सीएम कमलनाथ से मदद मांगी है। मनोज वर्गीज नाम के एनआरआई ने सीएम को ट्वीट कर लिखा है कि इंदौर के साकेत नगर में हमारा एक घर है। जिस पर एक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है और वह आपके मंत्री का नाम लेता है। इस ट्वीट के बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। एडीजी ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं।

दरअसल, ओमान के मस्कट में रहने वाले मनोज वर्गीज ने सीएम कमलनाथ से मदद की मांग के लिए ट्वीट किया। मैं 1994 से एनआरआई हूं। मेरे पास इंदौर के साकेत नगर में एक घर है। जब हम इंडिया के बाहर थे तब हमारे एक पुराने किराएदार शिवराज सिंह उसमें रहते थे। उनके पुलिस और ऑथरिटी के लोगों में अच्छे संपर्क हैं और हमें हमारी संपत्ति से वंचित किया जा रहा है। ये मेरा 9977227788 मोबाइल नंबर है, प्लीज हमारी मदद कीजिए।

@MadhyaPradeshCM Respected CM we are NRI since 1994. We have a house in Saket nagar Indore. While we were outside India one of our old tenant Shivrajsinh.He has contacts in Police and authorities and we are being deprived of our property. Please help. My mobile no. Is 9977227788 — MANOJ VARGHESE (@mnojvarghese) August 23, 2019

उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा कि आरोपी शिवराज सिंह लिमडी का नंबर ट्वीट किया। कहा कि ये हमारे घर में घुस गए, जब हम इंडिया से बाहर हैं। वह प्रभावशाली हैं और आपके मंत्री प्रियव्रत सिंह का नाम लेते हैं। हम पर पुलिस का भी दबाव है। प्लीज हमारी मदद कीजिए।

#KamalNath Sir I am NRI. I have house in Saket nagar Indore. Shivraj sinh Limdi, - 9993561871, has entered the house while we were outside India. He is influential and mentions name of Your minister Priyavart Singh. We are pressurised by Police. Pls help. My mob 9977227788 — MANOJ VARGHESE (@mnojvarghese) August 23, 2019

इस ट्वीट के बाद सीएम कमलनाथ ने पीड़ित एनआरआई को तुरंत मदद किया है। उन्होंने मामले को पुलिस अधिकारियों को बढ़ा दिया है। साथ ही इसे देखने को कहा है। सीएम के आदेश मिलते ही इंदौर के आईजी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं।

Iam thankful to respected CM Mr KamalNath ji for the prompt reply. I am bestowed with appreciations for the Police force specially DGP MP ShriVK Singh ji, ADG indore ShriVarun Kapoor ji, SSP indore, SP - East Indore and the entire team for the redressal. — MANOJ VARGHESE (@mnojvarghese) August 23, 2019

उसके बाद मनोज वर्गीज ट्वीट करते हैं कि मैं सीएम कमलनाथ को धन्यवाद देता हूं, तुरंत रिप्लाई के लिए. मैं मध्यप्रदेश के डीजीपी वीके सिंह, एडीजी इंदौर वरुण कपूर , एसएसपी इंदौर और एसपी ईस्ट इंदौर समेत पूरी पुलिस टीम को इस मामले की इतनी जल्दी निवारण के लिए।