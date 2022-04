ठगी का नया पैंतरा- बिजली बिल के बहाने संपर्क कर, मोबाइल पर डाउनलोड करा रहे रिमोट ऐप

व्यापारी से डाउनलोड करवा ली ऐप्लीकेशन, बेटी की सक्रियता से बचे, पुलिस ने लोगों को किया सचेत

— फोन पर धमकाया : बिजली बिल नहीं भरा तो आज रात कट जाएगा कनेक्शन

इंदौर। कभी इनाम में जीत के नाम पर तो कभी बैंक एकाउंट बन होने के नाम पर लगातार हो रही ठगी के बीच अब ठगों ने एक नया पैतरा आजमाना शुरु कर दिया है। जिसके चलते सामान्य आदमी को अपने साथ होने वाली ठगी के संबंध में पूर्व में कोई जानकारी तक नहीं मिल पाती।

how to become safe from online fraud