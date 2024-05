एमपी में भीषण गर्मी से ट्यूबवेल सूखे, इंदौर में पीने के पानी को तरस रहे लोग

people yearning for water in indore

इंदौर•May 22, 2024 / 08:19 pm• deepak deewan

people yearning for water in indore

Indore Tube wells dry up, people yearning for water in Indore – एमपी में भीषण गर्मी पड़ रही है। इससे पेयजल संकट भी गहराने लगा है। जबर्दस्त गर्मी के कारण ट्यूबवेल सूख गए हैं जिससे लोग पीने के पानी को भी तरस रहे हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा पेयजल संकट Indore Water Crisis है। हाल ये है कि शहर के लाखों लोग पीने के पानी के लिए टैंकर के भरोसे हैं।