MP में महिला अपराध रोकने के लिए पुलिस ने बनाया नया प्लान

इंदौरPublished: Feb 03, 2024 07:54:38 pm Submitted by: Himanshu Singh

IIM and Indore Police Made Plan On Crime Against Women: इंदौर पुलिस और आईआईएम के बीच समीक्षा बैठक हुई है। आईआईएम ने अपनी पुलिस अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट को सौंपी है।

एमपी में महिला अपराध से सबंधित विषयों पर पुलिस अधिकारियों ने आईआईएम के साथ समीक्षा बैठक की है। जिसमें आईआईएम की टीम के द्वारा कुछ रिसर्च की गई रिपोर्टस् पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष रखी गई है। इससे पहले जुलाई 2023 में आईआईएम और पुलिस के बीच एक एमओयू साइन हुआ था।