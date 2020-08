Upsc 2020 News: मध्यप्रदेश पीएससी के बाद अब यूपीएससी के नए चेयरमैन बने प्रदीप कुमार जोशी

भोपाल। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी ( Upsc ) का नया चेयरमैन बनाया गया है। उनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा। जोशी इससे पहले मध्यप्रदेश पीएससी ( mppsc ) के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। वे अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे।

मध्यप्रदेश लोकसभा आयोग M.P. Public Service Commission (MPPSC) के अध्यक्ष रहे प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी ( prof pradeep kumar joshi ) को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मई 2015 में जोशी को यूपीएससी का सदस्य बनाया गया था। उनके अध्यक्ष बनने के बाद अब एक पद सदस्य का खाली हो गया है, जिस पर जल्द ही नियुक्ति होगी।

Delhi: Dr Pradeep Kumar Joshi takes oath as the Chairman of Union Public Service Commission (UPSC) pic.twitter.com/vZRvU5RTS2