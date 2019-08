Raksha Bandhan : राखी पर बहन-भाई को भेजने के लिए ये हैं शानदार MESSAGES

इंदौर. श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस बार स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन एक ही दिन है। रक्षाबंधन का पर्व भाई-बहन के स्नेह की अटूट डोर का प्रतीक है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का जमाना है। ऐसे में भाई-बहन के प्यार को दिखाते हुए कई मैसेज वायरल होते हैं। आज हम आपको कुछ मैसेजेस बता रहे हैं जिसे आप अपनी बहन या भाई को फॉरवर्ड कर संबंधों को नई ऊंचाई दे सकते हैं।

1) चंदन का टीका, रेशम का धागा

सावन की सुगंध, बारिश का फुहार

भाई की उम्मीद, बहना का प्यार

मुबारक हो आपको रक्षाबंधन का त्योहार।

2) रिश्तो की धूम में हैं

यह सबसे अनोखा संबंध

भाई बहन के रिश्ते को

जो बनाए अनूठा बंधन,

हैं वो निराला

त्योहार रक्षाबंधन।

3) सावन के महीने में राखी का त्योहार आता हैं,

परिवार के लिए जो ढेरों खुशियां लाता है,

रक्षाबंधन के पर्व की कुछ अलग ही बात है

भाई बहन के लिए पावन प्रेम की सौगात है।

4) रक्षा का यह वचन

हर हाल में निभाना है,

पुकारे जब भी बहन

तो दौड़ कर चले आना है।

5) आया राखी का त्योहार,

छायी खुशियों की बहार,

एक रेशम की डोरी से बंधा

बहन ने भाई की कलाई पे प्यार।

6) बहन चाहे सिर्फ प्यार दुलार,

नही मांगती बड़े उपहार,

रिश्ता बने रहे सदियों तक

मिले भाई को खुशियां हजार

7) आया है, एक त्योहार,

जिसमें होता है, भाई और बहन का प्यार,

8) सारी दुनिया से प्यारी मेरी बहना का प्यार,

चलो मनाए खुशियो का यह त्योहार।

9) फूलों का तारों का सबका कहना है,

एक हजारों में मेरी बहना है,

सारी उमर हमें संग रहना है,

10) आसमां पर सितारे है जितने, उतनी जिंदगी हो तेरी,

किसी की नजर न लगे, दुनिया की हर खुशी हो तेरी,

रक्षाबंधन के दिन भगवान से बसयह दुआ है मेरी।

11) हल्दी है तो चंदन है,

राखी है तो भाई-बहन का यह बंधन है।

12) आज का दिन बहुत खास है,

बहना के लिए बहुत कुछ मेरे पास है,

तेरे सुकून की खातिर ओ बहना

तेरा भाई हमेशा तेरे पास है।

13) रक्षाबंधन का त्योहार है, हर तरफ खुशियों की बौछार है,

और बंधा एक रेशम की डोरी में भाई-बहन का प्यार है।

14) May This Rakhi

Bring You Everything You Desire

And Everything You Dream Of.

May Success Accompany

You In Every Step That You Take.

HAVE A BLESSED RAKHI...

15) May your Wishes

Come True

And May Each Of Your Days

Be Filled

With Joy And Smile Too.

