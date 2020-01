डेब्यू मैच में जो इस खिलाड़ी ने किया वो भारत का कोई क्रिकेटर नहीं कर पाया, इतिहास रच दिया

इंदौर. इंदौर के होलकर स्टेडियम में मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच रणजी ट्रॉफी खेला जा रहा है। इस मैच में एक तेज गेंदबाज ने इतिहास रच दिया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच रणजी ट्रॉफी एलीट समूह के लीग मैच में गेंदबाजों का दबदबा रहा। मैच के पहले ही दिन 13 विकेट गिरे। इस दौरान मध्यप्रदेश के एक तेज गेंदबाज ने कीर्तिमान रच दिया।

पहले ही मैच में हैट्रिक

अपना डेब्यू मैच खेल रहे रवि यादव ने अपने पहले ही ओवर में उत्तर प्रदेश के तीन बल्लेबाजों को आउट कर हैट्रिक बनाई। ऐसा करने वाले वो भारत के पहले खिलाड़ी हैं जबकि दुनिया के दूसरे खिलाड़ी हैं। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के रिसी फिलीप ने 1939-40 में अपने डेब्यू मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक ली थी। पारी के 7वें ओवर में रवि यादव ने अपनी तीसरी गेंद में यूपी के आर्यन को कैच आउट किया। उसके बाद पांचवी और छठवीं गेंद में क्रमश: अंकित राजपूत और समीर को आउट किया।

