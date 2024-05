एमपी में हाथ में तिरंगा लिए रिटायर्ड फौजी ने तोड़ दिया दम, तालियां बजाते रहे लोग, देखें वायरल वीडियो

एमपी में हाथ में तिरंगा लिए रिटायर्ड फौजी ने तोड़ दिया दम, तालियां बजाते रहे लोग, देखें वायरल वीडियो

Retired soldier Balvinder Singh Chhabra dies with the tricolor in Indore रिटायर्ड फौजी ने स्‍टेज पर डांस करते हुए दम तोड़ दिया। वे अपने हाथों में तिरंगा लेकर नाच रहे थे कि अचानक ​नीचे गिर पड़े। वे फेमस गीत— मां तुझे सलाम पर झूम रहे थे। डांस करते करते अचानक स्‍टेज पर गिरे तो लोगों ने इसे भी डांस स्टेप समझा और तालियां बजाई। बाद में मालूम चला कि उनकी मौत हो गई।

इंदौर•May 31, 2024 / 04:15 pm• deepak deewan

