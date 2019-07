शबाना आजमी ने कहा- सरकार की आलोचना करते हैं तो हमें देश-विरोधी कहा जाता है पर डरना नहीं ये देश हमारा है

इंदौर. शनिवार को इंदौर पहुंचे अभिनेत्री शबाना आजमी ( Shabana Azmi ) ने सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। शबाना आजमी ने कहा- सरकार के खिलाफ कुछ कहा तो आपको एंटी नेशनल ( देशद्रोही ) कह दिया जाता है। इससे डरना नहीं चाहिए। हमें किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं हैं।

क्या कहा शबाना आजमी ने?

इंदौर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अभिनेत्री शबाना आजमी ने कहा-हमारे देश की बेहतरी के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी खामियों की पहचान करें। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हमारी स्थिति कैसे सुधरेगी? लेकिन माहौल ऐसा है कि यदि हम सरकार की आलोचना करते हैं तो हमें देश-विरोधी करार दिया जाता है। हमें डरना नहीं चाहिए, किसी को भी उनके प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है। शबाना ने कहा- आज का जो माहौल है, उसमें ज़रूरी है कि हम घुटने नहीं टेकें। ये हमारा मुल्क़ है और इसकी बेहतरी के लिए हमें उन बुराइयों की बात करना होगी, जो इसे पीछे ले जा रही हैं।

S Azmi in Indore:For the betterment of our country it's necessary that we point out our flaws.If we don't,how can our conditions improve?But atmosphere is such that if we criticise govt we're branded as anti-nationals.We shouldn't be afraid,nobody needs their certificate.(July 6) pic.twitter.com/epCe2nmGTQ