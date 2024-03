Worship for PM: साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर निकली शबनम लोकसभा चुनाव से पहले चर्चा में

इंदौर Published: Mar 02, 2024 10:50:55 am

12 Jyotirling worship for pm modi on bicycle: मुंबई से अयोध्या तक पदयात्रा करने के बाद अब मुंबई निवासी युवती शबनम शेख साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने निकली है। शुक्रवार को शबनम एक अन्य साइकिल यात्री के साथ एबी रोड से मध्य प्रदेश की सीमा में बिजासन घाट क्षेत्र पहुंची...

12 Jyotirling worship for pm modi on bicycle: : मुंबई से अयोध्या तक पदयात्रा करने के बाद अब मुंबई निवासी युवती शबनम शेख साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंगों (12 jyotirling worship for pm modi) के दर्शन करने निकली है। शबनम एक अन्य साइकिल यात्री के साथ एबी रोड से मध्य प्रदेश की सीमा में बिजासन घाट क्षेत्र पहुंची। देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर, भगवान महादेव से प्रार्थना करने साइकिल से निकली, मुंबई की मुस्लिम युवती ने मीडिया से चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री (pm narendra modi) की जमकर तारीफ भी की और लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024 )से पहले पीएम नरेंद्र मोदी के लिए ये बात भी कही...