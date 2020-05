लॉकडाउन में फंसे लोग, इन नंबरों पर संपर्क कर पहुंच सकते हैं अपने घर, यहां देखे नंबरों की लिस्ट

इंदौर : कोरोना वायरस लॉकडाउन में फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। देशभर में लॉकडाउन के कारण मध्यप्रदेश के नागरिक - श्रमिक, विद्यार्थी, दर्शनार्थी जो इच्छुक हों उन्हे श्रमिक स्पेशल ट्रेन या बस के माध्यम से सुरक्षित घर भेजा जा रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने की व्यवस्था की गई है साथ विभिन्न र ाज्यों के लिए नोडल अधिकारी के नंबर जारी किये गए हैं।

मध्यप्रदेश सरकार ने बस एवं श्रमिक स्पेशल ट्रेन सेवा के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों एवं कामगारों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए विभिन्न राज्यों के आधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। अपने गृह राज्य के नोडल अधिकारी से सम्पर्क करके घर जाने की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश सरकार ने सम्बन्धित राज्य सरकारों से प्रवासी श्रमिकों के नाम, पते, टेलीफोन नम्बर तथा स्वास्थ्य परीक्षण की स्थिति सहित सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, ताकि उनकी सुरक्षित वापसी की कार्य योजना को आगे बढ़ाया जा सके।

इन राज्यों के लिए अधिकारी नियुक्त

मलय श्रीवास्तव - गुजरात एवं राजस्थान राज्य आवंटित - मो. 94245-99400

मनु श्रीवास्तव - उत्तप्रदेश, उत्तराखंड एवं पंजाब राज्य आवंटित - मो. 94258-05440

नीरज मंडलोई - दिल्ली एवं हरियाणा राज्य आवंटित - मो. 97177-48689

दीपाली रस्तोगी - महाराष्ट्र, झारखंड राज्य आवंटित - मो. 94258-20100

आईरिन सिंथिया जेपी - तमिलनाडु एवं केरल, पांडीचेरी राज्य आवंटित - मो. 94251-72700

वी किरण गोपाल - आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिसा एवं उत्तर पूर्वी राज्य आवंटित - मो. 94251-63993

इलैया राजा टी - कर्नाटक एवं गोवा राज्य आवंटित - मो. 98937-75673

रेलवे चला रहा श्रमिक स्पेशल ट्रेन

रेलवे के जरिए प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को लाने-ले जाने के लिए एक मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है, वहीं यात्रियों को रेलवे से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार उनकी ओर से समन्वय स्थापित करेगी। बता दें कि रेलवे ने 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई हैं। इनमें लिंगमपल्ली से हटिया, अलुवा से भुवनेश्वर, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना, नासिक से लखनऊ और कोटा से हटिया के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं।

यूपी सरकार की तरफ से ये नंबर जारी

1. महाराष्ट्र से यूपी आने के लिए इस नंबर पर संपर्क करे- 700 7304 242 और 9454 400 177

2. तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से यूपी आने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 98 866 400 721 or 9454 40 2544 or 9454400135

3. गोवा वह कर्नाटक से यूपी आने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9415 90 4444 or 9454 400 135

4. पंजाब व चंडीगढ़ से यूपी आने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9455 3511 11और 9454 400 190

5. पश्चिम बंगाल व अंडमान एवं निकोबार से यूपी आने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9639 981 600 और 9454 400 537

6. राजस्थान से यूपी आने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 945 44 10235 और 94544 05388

7. हरियाणा से यूपी आने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 94544 18828 or 9454418828

8. बिहार /झारखंड से यूपी आने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9621650067 और 9454400122

9. गुजरात /दमन /दीव /दादरा एवं नगर हवेली से यूपी आने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8881954573 और 9454400191

10. उत्तराखंड /हिमाचल प्रदेश से यूपी आने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8005194092 और 9454400155

11. मध्य प्रदेश /छत्तीसगढ़ से यूपी आने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454410331 और 9454400157

12. दिल्ली /जम्मू एवं कश्मीर /लद्दाख से यूपी आने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8920827174 और 7839854579 or 9454400114 or 7839855711 or 7839854569

13. उड़ीसा से यूपी आने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454400133

14. तमिलनाडु /पांडिचेरी से यूपी आने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9415114075 और 9454400162

15. अरुणाचल प्रदेश /असम /नागालैंड/ मेघालय /मणिपुर /त्रिपुरा /मिजोरम से यूपी आने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454441070 और 9454400148

16. केरल /लक्ष्यदीप से यूपी आने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 6386725278 or 9936619394 or 9412194347 और 9454400162