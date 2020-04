कोरोना वायरस: एक और मरीज की मौत, संक्रमण के कारण प्रदेश में अब तक 6 मौतें

इंदौर/खरगोन. कोरोना वायरस के कारण मध्यप्रदेश के इंदौर में एक और मौत हो गई है। बुधवार सुबह इंदौर के एमवाय अस्पताल में भर्ती एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना के कारण मौत हो गई है। मंगलवार शाम बुजुर्ग की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी जिसके बाद उसे इलाज के लिए इंदौर के एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया था।

खरगोन जिले का रहने वाला था बुजुर्ग

मध्यप्रदेश में कोरोना के कारण ये छठवीं मौत है। इंदौर के मेडिकल कॉलेज से जारी हुई रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए गए खरगोन जिले की महेश्वर विधानसभा के ग्राम धरगांव (मंडलेश्वर) के मरीज राधेश्याम पाटीदार 65 वर्ष की मृत्यु हो गई। जिसकी आज स्वास्थ्य बुलेटिन रिपोर्ट के मुताबित मृतक की कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। बुजुर्ग की मौत के बाद प्रशासन ने धरगांव को पूरी तरह सील कर दिया है।

Madhya Pradesh: A 65-year-old man who tested positive for #COVID19 passed away in Indore today.