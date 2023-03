सुबह में कपड़े बेचना, शाम में वीडियो बनाना और रात में अखबार में काम, टिक टॉक से सफलता के शिखर पर ऐसे पहुंचे Azhan5star

कामयाबी के शिखर पर बैठे इंसान को देखकर कई तरह की बातें की जाती है। लेकिन इस सफलता को पाने में कितना संघर्ष करना पड़ा होगा, इसका अंदाजा शायद ही कोई लगा पाता है। कठिन संघर्ष के दम पर सफलता हासिल करने वाली एक ऐसी ही प्रेरक कहानी है सोशल मीडिया सेंशेनल Azhan5star की।





Struggle and Success Story of Azhan5star, The Rise of a YouTube Sensation