सिंधिया के बाद एमपी से डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी को मिला राज्यसभा का टिकट

इंदौर : भारतीय जनता पार्टी BJP ने राज्यसभा उम्मीदवारों के लिए दूसरी सूची जारी की। इस सूची में एमपी से डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी को राज्यसभा का टिकट दिया गया। संघ से जुड़े सुमेर सिंह सोलंकी सिंधिया के बाद राज्यसभा चुनाव के दूसरे उम्मीदवार हैं। पूर्व सांसद मखनसिंह सोलंकी के भतीजे सुमेर सिंह सोलंकी मालवा प्रान्त में पदाधिकारी और बड़वानी में कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है।

भाजपा ने बड़वानी जिले के तहसील पाटी के ग्राम ठान के रहने वाले प्रोफेसर सुमेर सिंह सोलंकी को अपना प्रत्याशी बनाया है। सोलंकी बड़वानी के शहीद भीमा नायक शासकीय महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं। वे पूर्व खरगोन-बड़वानी भाजपा सांसद माकन सिंह सोलंकी के भतीजे हैं। वे बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए हैं। राज्यसभा का टिकट मिलने के बाद पार्टी का आभार मानते हुए कहा कि वे मां भारती की सेवा के लिए हमेशा तैयार हैं।

मध्यप्रदेश से दूसरे राज्यसभा उम्मीदवार सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि मुझ़े सूचना मिली है, मेरी कोई तैयारी तो नहीं थी, लेकिन संगठन ने मुझसे कहा था कि आपको राज्यसभा भेजेंगे। इस पर मैंने उन्हें कहा था कि यदि मुझे मां भारती की सेवा का अवसर मिला तो मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं एक शिक्षक हूं, मेरी पार्टी ने मुझे यह अवसर दिया, इसके लिए पार्टी का आभारी हूं। कॉलेज से सीधे वे पार्टी दफ्तर पहुंचे। साेलंकी के अनुसार संभवत: वे शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगे।

Bharatiya Janata Party releases a list of candidates for the upcoming Rajya Sabha elections. pic.twitter.com/dLimYCwXBz