महू रेंज में रातो-रात काट दिए सागौन के पेड़

इंदौर वन मंडल की महू रेंज में बड़ी संख्या में सागौन के पेड़ कटाई का मामला सामने आया है। सबरेंज बड़ी जाम की बीट नाचनबोर बुराड़ा फाटा के पास कक्ष क्रमांक 60-62 में 50 से अधिक सागौन के पेड़ पांच दिन पहले लकड़ी तस्करों ने काट लिए थे। मामला उजागर होने के बाद वन विभाग के अफसरों ने अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। अफसरों ने सागौन के कुछ कटे हुए पेड़ भी जब्त किए है। बता दे कि कुछ दिन पूर्व भी मानपुर पेड़ कटाई के मामले में डिप्टी रेंजर निलिंबत हो चुक है।

डॉ. आंबेडकर नगर(महू). जानकारी के अनुसार शनिवार-रविवार को कक्ष क्रमांक 60-62 में 50 से अधिक सागौन के वयस्क पेड़ काटे गए। इनमें से कई पेड़़ों की लकड़ी तो तस्कर अपने साथ परिवहन कर ले गए। मामला उजागार होने के बाद महू रेंज एसडीओ राकेश लहरी और रेंजर ओम प्रकाश बिरला द्वारा कार्रवाई शुरू की गई और कुछ कटे हुए पेड़ जब्त कर अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। जबकि इस मामले में वरिष्ठ अफसरों को जाचं कर दोषी अफसरों पर कार्रवाई करना थी। बता दे कि इसी तरह गत वर्ष महू रेंज में पेड़ कटाई के मामले में भोपाल से आई टीम ने जांच कर रेंजर का दोषी माना था। जिसके बाद तत्कालीन रेंजर महेश अहिवार का निलंबित कर दिया गया था। एडवोकेट अभिजीत पांडे ने बताया कि पांच दिन पहले रातो-रात एक साथ 50 से अधिक सागौन के वयस्क पेड़ काटे गए थे। इसके बाद अफसरों ने काटे हुए कुछ पेड़ जब्त भी कर लिए है। वन अफसरों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे है, क्योंकि कक्ष की निगरानी के लिए बीड गार्ड, डिप्टी रेंजर, रेंजर आदि नियुक्त है। बावजूद एक साथ इतनी बड़ी कटाई हो गई, और किसी को पता भी नहीं चला। पांच दिन बाद भी वन अफसर आरोपियों का पता नहीं लगा पाए है और अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया। इस मामले में सीसीएफ से शिकायत की गई है। डीएफओ नरेंद्र पंडवा ने बताया कि संबंधित कक्ष में पेड़ हुई है। अभी तक एसडीओ द्वारा जांच रिपोर्ट नहीं दी गई है।

