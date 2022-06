चौथी लहर की आहट तो नहीं...एक दिन में 29 मरीज

सावधानी अब जरूरी : फ्लू का ट्रेंड सर्दी, खांसी, गले का दर्द, बुखार के मरीज अचानक बढ़े

विशेषज्ञों ने जताई चिंता, कोविड प्रोटोकाल का करें पालन, स्वास्थ्य विभाग बढ़ा रहा सैंपलिंग टीम

इंदौर । शहर में प्री मानसून के दौरान पहली बार मरीजों की संख्या अचानक बढ़ रही है। अस्पतालों में इस समय सर्दी, खांसी, गले में दर्द और तेज बुखार के मरीजों की संख्या बढ गई है। सामान्य रूप से तीन-चार दिन में ठीक होने वाले ये मरीज अब दस से पंद्रह दिनों में ठीक हो रहे हैं। विशेषज्ञ भी चिंतित हैं कि ये कोरोना की चौथी लहर की आहट तो नहीं हैं। एक ही दिन में 29 कोरोना नए मरीज सामने आए हैं। शहर में सक्रिय मरीजों की संख्या 100 पर पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात है कि इनमें से कोई भी मरीज गंभीर स्थिति में नहीं हैं। अब स्वास्थ्य विभाग सैंपलिंग की टीमों में इजाफा करने जा रहा है।

