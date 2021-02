होली में घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें, अभी करा लें रिजर्वेशन

इंदौर। फरवरी का महीना शुरु हो चुका है और मार्च में होली है। ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हर कोई अपने घर जाना चाहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने यात्रियों की सुविधा के लिए अलग-अलग जोन से विभिन्न शहरों के लिए चल रही स्पेशल ट्रेनों (Special Trains) को अतिरिक्त के साथ चलाने का फैसला किया है। साथ ही कई स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि भी बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों से गुजरने वाली ट्रेनें भी शामिल हैं।

यात्रियों को होगी सुविधा

यात्रियों को जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिमी रेलवे (Western Railways) के अनुसार यात्रियों की मांग के मद्देनजर 12 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है, जिसमें मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों को आपस में जोड़ने वाली ट्रेनें शामिल हैं। दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र को आपस में जोड़ने वाली ट्रेनें भी हैं।