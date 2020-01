गणतंत्र दिवस: आपस में भिड़े कांग्रेस नेता, थप्पड़ भी चले तो हरदा में युवक ने की आत्मदाह की कोशिश

भोपाल. देश आज 71वां गणतंत्र मना रहा है। 71वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मध्यप्रदेश के हर जिले में कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश के सभी मंत्रियों ने अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में ध्वजारोहण किया। वहीं, इस दौरान इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा भी किया जबकि हरदा में एक युवक ने गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रम के दौरान आत्मदाह की कोशिश की।

#WATCH Madhya Pradesh: Two Congress leaders, Devendra Singh Yadav and Chandu Kunjir, entered into a brawl during the flag hoisting ceremony during #RepublicDay celebrations at the party office in Indore. They were later calmed down with the help of police intervention. pic.twitter.com/Q9NcEJ3Sw5