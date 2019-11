मेंटल हेल्थ के विराट कोहली भी हुए हैं शिकार, 2014 में उन्हें लगा था कि सब कुछ हो गया है खत्म

इंदौर/ मानसिक स्वास्थ्य लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसका शिकार कोई भी हो सकता है। क्रिकेटर भी मेंटल हेल्थ की समस्या से खूब जूझते हैं। करियर में जब ज्यादा उतार चढ़ाव आता है तो उनके सामने समस्या यह हो जाती है कि वह आगे क्या करें। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल ने मेंटल हेल्थ की वजह से क्रिकेट से संन्यास ले लिया है।

भारत और बांग्लादेश के बीच गुरुवार से शुरू हो रहे टेस्ट मैच के लिए इंदौर आए भारतीय कप्तान विराट कोहली से जब ग्लेन मैक्सवेल के फैसले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंन मेंटल हेल्थ के इश्यू को उठाकर अच्छा काम किया है। उन्होंने दुनिया भर के क्रिकेटरों के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश किया है। कप्तान कोहली ने कहा कि अगर आपाकी मानसिक स्थिति सही नहीं है तो फिर आप सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं।

विराट भी हुए हैं शिकार

मेंटल हेल्थ से एक समय में भारतीय कप्तान विराट कोहली भी पीड़ित रहे हैं। इस सच के बारे में उन्होंने आज तक तो किसी को नहीं बताया था। लेकिन अपनी जिंदगी के काले सच को लेकर उन्होंने इंदौर में बात की है। कोहली ने कहा कि 2014 में इंग्लैंड दौरे के दौरान उनके साथ भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति बनी थी। तब लगने लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है।

अब दुनिया हो गया है खत्म

दरअसल, 2014 में भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर थी। विराट कोहली ने कहा कि मैं उस वक्त लगातार असफल हो रहा था। उस दौर में हमारी हालत ऐसी हो गई थी कि सब कुछ खत्म हो चुका है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और सबसे क्या कहूं। साथ ही इस परेशानी को लेकर कैसे बात करूं। विराट कोहली के लिए 2014 का साल वो साल था जब वह एक भी अर्द्धशतक नहीं बना पाए थे।

"I think what Glenn has done is remarkable and will set an example for cricketers all over the world" - Captain @imVkohli pic.twitter.com/YLHtigo0kD