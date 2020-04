Weather Forecast : देरी से आएगा मानसून, इस बार नहीं होगी ज्यादा बारिश

इंदौर : कोरोना के कहर में मौसम Weather के तेवर भी बदलने लगे हैं। मौसम विभाग weather department के अनुसार 2020 में Monsoon 2020 मानसून देरी से आने का पूर्वानुमान है। हालांकि इस बीच Storm आंधी-तूफान की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश और इंदौर में 22 जून तक मानसून प्रवेश करेगा, इस बार सामान्य मानसून रहेगा पिछली बार की तरह इस बार अधिक बारिश होने की संभावना नहीं है।

Weather Forecast : 22 जून के बाद बारिश होने संभावना

इंदौर सहित प्रदेश में 22 जून के बाद मानसून दस्तक देगा और 30 सितंबर तक रहेगा। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के आने का और मानसून के जाने की तारीख में इस बार परिवर्तन किया है। पिछले वर्ष तक मानसून 15 जून तक मध्यप्रदेश में प्रवेश करता था और 20 सितंबर तक रहता था। लेकिन पिछल कई वर्षों से मानसून में लगातार हो रहे परिवर्तन को देखते हुए मौसम विशेषज्ञ ने इस औसतन अनुमान में बदलाव किया है।

Press Release: New Normal Dates of Onset/Progress and Withdrawal of Southwest Monsoon over India released on 15th April 2020 is available on the link:- https://t.co/WWsRkt330T pic.twitter.com/Pw2xnVKNIA