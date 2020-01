बाबा रामदेव ने कहा- दीपिका पादुकोण के पास मेरे जैसे व्यक्ति होने चाहिए, उन्हें पढ़ने की जरूरत

इंदौर. फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को लेकर सियासत जारी है। दीपिका पादुकोण के जवाहर नेहरू लाल विश्वविद्यालय (जेएनयू) जाने के मामले में अब योग गुरू बाबा रामदेव ने भी टिप्पणी की है। सोमवार को एक कार्यक्रम में इंदौर पहुंचे योग गुरू बाबा रामदेव ने दीपिका पादुकोण को सलाह देते हुए कहा- दीपिका पादुकोण को भारत की राजनीति समझने की जरूरत है।

मेरे जैसे सलाहकार की जरूरत

योग गुरू बाबा रामदेव ने कहा- दीपिका पादुकोण को राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों के बारे में पढ़ने की आवश्यकता है। उसे देश के बारे में अधिक समझना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही उसे निर्णय लेना चाहिए। बाबा रामदेव ने कहा- मुझे लगता है कि उसके पास सही सलाह के लिए स्वामी रामदेव जैसे व्यक्ति होने चाहिए।

Yog Guru Ramdev in Indore, yesterday: Deepika Padukone needs to study about political, social&cultural issues. She should understand more about our country. Only after gaining knowledge,she should take decisions.I feel she should have persons like Swami Ramdev for correct advice pic.twitter.com/yYvGPddLB6