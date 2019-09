त्योहारी सीजन में एअर एशिया लेकर आई खास ऑफर, मात्र 899 रुपए में करें हवाई यात्रा

नई दिल्ली। अगर आप कहीं भी बाहर जाने का प्लान बना रहें है और फ्लाइट का टिकट बुक करे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही जरुरी है क्योंकि एयरलाइन कंपनी एअर एशिया आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आई है। एअर एशिया ने बिग सेल का ऐलान किया है। इस सेल में आप मात्र 899 रुपए में घरेलू हवाई यात्रा कर सकते हैं। यह सेल 24 सितंबर से शुरु हो गई है।



26 सितंबर तक चलेगी सेल

24 सितंबर से शुरु होकर यह सेल 26 सितंबर तक चलेगी। आपके पास सिर्फ गुरुवार रात 12 बजे तक का समय का है। इस सेल का फायदा लेने के लिए आपको एअर एशिया की बेवसाइट airasia.com पर जाना होगा। इस बेवसाइट से आप अपने टिकट की बुकिंग कर सकते हैं।

