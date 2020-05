WEBINAR के बाद अब आनंद महिन्द्रा ने दी LOCKDOWN शब्द इस्तेमाल न करने की सलाह, tweet वायरल

नई दिल्ली: आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) अपने ट्वीट (Tweet) की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं । देश फिलहाल लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है जो कई बार बढ़ चुका है । इसी सिलसिले में ट्वीट करते हुए आनंद ने कहा ( anand mahindra tweets ) है कि लॉकडाउन ( lockdown ) शब्द एक निश्चित समय सीमा तक इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल परिभाषा के हिसाब से भी देखा जाए तो ये एक निश्चित समय के लिए होता है। इस शब्द की सेल्फ लाइफ काफी छोटी होती है। शायद हमें आगे बढ़ने के लिए एक नए वैकल्पिक शब्द की जरूरत है। इसके बाद उन्होने ‘’Unlock 1.0 ?’’ लिखा, जिसका साफ मतलब है कि वो चाहते हैं कि हम लॉकडाउन 5 या 6 कहने की जगह अब से unlock शब्द का इस्तेमाल करें।

आनंद महिन्द्रा के इस ट्वीट को आप नीचे पढ़ सकते हैं।

A lockdown, by definition needs to have a defined tenure and perhaps the word itself needs to have a limited shelf life. Maybe we now need to move away from the term and find an alternate for the way forward..”Unlock 1.0??”