आनंद महिन्द्रा ने कोरोना के खिलाफ जंग में बताई रणनीति, प्लांट में वेंटीलेटर तो रीसॉर्ट को ह़ॉस्पिटल बनाने का दिया ऑफर

नई दिल्ली: कोरोना वायरस का प्रकोप हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। इंडिया के कोरोना के तीसरे स्टेज में पहुंचने के साथ ही सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कोरोना की जांच की इजाजत दे दी है।अब खबर आ रही है कि महिन्द्रा एंड महिन्द्रा के मालिक आनंद महिन्द्रा ने अपनी पूरी सैलेरी कोरोना की जंग में लगाने का फैसला करते हुए अपनी मैनुफैक्चरिंग यूनिट में वेंटीलेटर्स के निर्माण का आदेश दिया है। आनंद का कहना है कि तीसरे स्टेज में पहुंचते ही मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा होगा और ऐसे में वेंटीलेटर्स की जरूरत पूरी करना अनिवार्य होगा। आनंद ने रविवार को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी।

हास्पिटल की तरह इस्तेमाल होंगे महिन्द्रा रिसॉर्ट्स-

$20.7 बिलियन डॉलर के स्वामित्व वाली महिन्द्रा के मालिक यहीं नहीं रुके उन्होने सरकार को महिन्द्रा रिसॉर्ट्स को हास्पिटल की तरह इस्तेमाल करने का भी सुझाव दिया है। इसके अलावा महिन्द्रा फाउंडेशन द्वारा एक छोटे और मझोले उद्योग धंधों की मदद के लिए फंड निर्माण की भी घोषणा की गई है। इसके साथ ही उन्होने बाकी लोगों से भी इस फंड में योगदान करने की गुजारिश की है।

—To help in the response to this unprecedented threat, we at the Mahindra Group will immediately begin work on how our manufacturing facilities can make ventilators.

—At Mahindra Holidays, we stand ready to offer our resorts as temporary care facilities. (3/5)