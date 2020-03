Coronavirus Lockdown: नीति आयोग के दखल के बाद Big Basket और Grofers ने फिर शुरू की सर्विस

नई दिल्ली। Coronavirus Lockdown की वजह बिग बास्केट, ग्रोफर्स, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स साइट्स ने अपनी सेवाओं को बंद या फिर सीमित कर दिया था। जिसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन नीति आयोग के हस्तक्षेप के बाद ग्रोफर्स और बिग बास्केट की ओर से दोबारा से अपनी सेवाओं को शुरू करने का ऐलान कर दिया है। दोनों कंपनियों की ओर से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। नीति आयोग की ओर से आश्वासन दिया गया है जरूरी सामान पहुंचाने वाले कंपनी के डिलिवरी ब्वाय को सरकारी अधिकारी और पुलिस प्रशासन परेशान नहीं करेगा। बिना रोकटोक के उन्हें जाने देगा। सरकार ने भी कंपनियों को डिलीवरी ब्वॉय की सेफ्टी का भी भरोसा दिलाया है।

Dear Customer, We've been working hard to ensure that we are able to serve you over the next few weeks. Here's an update on the status of our operations, by city (as on the evening of 25th March.) Thanks for choosing bigbasket. Stay Safe. pic.twitter.com/Fy48IntXA2

बंद कर दी थी सेवांए

डिलिवरी पहुंचाने में हो रही देरी ओर परेशानी को देखते हुए ग्रोफर्स और बिग बास्केट की ओर से ट्वीट किया गया था कि लॉकडाउन की वजह से लगे प्रतिबंधों के कारण डिलिवरी नहीं कर पा रहे हैं। ग्रोफर्स के अनुसार कंपनी का वेयर हाउस फरीदबाद में है। प्रतिबंधों के कारण डिलिवरी नहीं कर पा रहे हैं। जिसकी वजह से दिल्ली और फरीदाबाद के करीब 20 हजार से ज्यादा परिवार प्रभावित हो रहे हैं। दोनों कंपनियों ने अधिकारियों से बात कर डिलिवरी शुरू करने की बात कही थी।

नीति आयोग ने दिया दखल

नीति आयोग के प्रमुख अमिताभ कांत ने कंपनियों के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि जल्द ही वो अधिकारियों से बात करेंगे और सेवाएं बहाल कराएंगे। अमिताभ कांत देश की आम जनता से लगातार ट्विटर से जुड़े हुए हैं और उन्हें उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। अमिताभ कांत ने कहा कि किराना दुकानों और कैमिस्ट शॉप और जरूरी सेवाओं के लिए जरूरी सामान को पहुंचाने का काम जारी है। किसी को परेशान होने की जरुरत नहीं है। उन्होंने सरकार के उस आदेश की कॉपी को भी ट्वीट कर लोगों से साझा की है, जिसमें कई सेवाओं में छूट दी गई है।

We understand how important it is for you to get your groceries delivered & on time. We have been working hard to ensure that we're able to serve you through this difficult period.

Pls find below an update on our operations across different cities, as on 25 Mar 2020,11:00pm. pic.twitter.com/rClbALd4uZ