Yes Bank मामले में ED ने की छापेमारी, किंग्स एंड कॉक्स पर कसा शिकंजा

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय ( enforcement directorate ) ने ट्रैवल फर्म Cox & Kings के मुंबई स्थित कई ऑफिसेज ( RAID ON Cox AND Kings ) पर छापेमारी की । ये छापे कंपनी के यस बैंक के साथ संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से डाले गए थे । दूसरे शब्दों में कहें तो Yes Bank के को-फाउंडर राणा कपूर ( RANA KAPOOR ) और Cox AND Kings के बीच हुए सौदे से जुड़े सुबुतों को खोजने के लिए ये पूरी कार्यवाई की गई थी।

Cox AND Kings, YES BANK के बड़े कस्टमर्स में से एक हैं और कंपनी के ऊपर 2,260 करोड़ रुपये का कर्ज है जो YES BANK से लिया गया है।

आपको बता दें कि ईडी फिलहाल धोखाधड़ी के मामले में यस बैंक और कई अन्य बड़े कॉर्पोरेट समूहों की जांच कर रही है। दरअसल बैंक द्वारा जारी किए गए भारी लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट (NPA) बन गए हैं। माना जा रहा है कि ये सभी लोन राणा कपूर ने पर्सनल फायदे के चलते दिये थे ।

इसी सिलसिले में ED ने मार्च में राणा कपूर को गिरप्तार भी किया था, तब से राणा कपूर जेल में है। मुंबई में मई के पहले सप्ताह में एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष अपना एजेंसी ने पहला आरोप पत्र (चार्जशीट) भी दायर किया था।

Cox and Kings के अलावा दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (DHFL) पर जांच एजेंसी छापेमारी कर चुकी है।

सीबीआई की एफआईआर में राणा कपूर, उनकी पत्नी बिंदू राणा कपूर और उनकी बेटियों रोशनी कपूर राखी कपूर, और राधा कपूर खन्ना के नाम शामिल हैं।

Yes bank कुछ समय पहले तक बेहद मजबूत स्थिति में था लेकिन बैंक द्वारा लगातार एक के बाद एक ऐसी कई कंपनियों को लोन दिए हैं जो उसे लोन नहीं चुका पाई हैं. इसकी वजह से बैंक की बैलेंस शीट पर बैड लोन का बोझ बढ़ गया। यस बैंक द्वारा जिन कंपनियों को लोन दिया गया उनमें अनिल अंबानी से लेकर सुभाष चंद्रा तक के नाम शामिल हैं।