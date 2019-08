442 रुपये में दो केलेः होटल फेडरेशन ने दी सफाई, कहा - गैर-कानूनी नहीं 18 फीसदी जीएसटी वसूलना

नई दिल्ली। कुछ दिन पहले राहुल बोस ने अपने ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी थी कि चंडीगढ़ में जेडब्ल्यू मैरएिट होटल में उन्हें 2 केलों की कीमत 442 रुपये चुकानी पड़ी थी। अब इस मामले में फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) ने अपनी सफाई दी है। FHRAI ने अपने एक बयान में कहा है कि दायरे में आने वाली वस्तुओं पर 18 फीसदी जीएसटी लगाना गैर-कानूनी नहीं है।

फेडरेशन ने कहा, "चेन होटल अलग-अलग शहरों में मौजूद हैं और इन होटल्स में एक ही कार्यशैली के तहत काम किया जाता है। हमें यह समझना होगा कि ये होटल्स सब्जियों व फलों की खरीद और बिक्री का काम नहीं करते हैं। लेकिन, इसकी सर्विस मुहैया कराते हैं, जिसमें फूड, बीवरेज से लेकर कई चीजें होती हैं।"

फेडरेशन ने अपने बयान में यह भी कहा कि दुकान से हम केला खरीद सकते हैं, लेकिन होटल में यह एक सर्विस है, जिसमें क्वालिटी, प्लेट, कटलरी, सैनिटाइजेशन, लग्जरी समेत चीजों को ऑफर किया जाता है। फेडरेशन के उपाध्यक्ष बख्शीश सिंह कोहली ने कहा कि रोड के किनारे पर आपको 10 रुपये में कॉफी मिल जाती है, लेकिन एक लग्जरी होटल में इसकी कीमत 250 रुपये होती है।

हालांकि, इस फेडरेशन ने अपने सभी सदस्य होटल्स को एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें उसने कहा है कि इस तरह के मामलों को वे सतर्कतापूर्ण हैंडल करें। हमारी मौजूदा, चिंता ये थी कि हम इस परेशानी को समय पर सुलझा लें। हम नहीं चाहते कि हमारे गेस्ट के सामने कुछ ऐसा वाकया हो कि उन्हें परेशानी हो।

You have to see this to believe it. Who said fruit wasn’t harmful to your existence? Ask the wonderful folks at @JWMarriottChd #goingbananas #howtogetfitandgobroke #potassiumforkings pic.twitter.com/SNJvecHvZB