कोरोनावायरस के चलते सरकार का बड़ा फैसला, 22 मार्च से विदेशी विमानों की नहीं होगी एंट्री

नई दिल्ली: कोरोनावायरस के चलते लोगों को ट्रैवेल करने से मना करने के बाद सरकार ने कोरोना के कहर को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमानों की लैंडिंग पर रोक लगाने का फैसला किया है। 22 मार्च से देश के अंदर डिप्लोमैट्स के अलावा हर प्रकार के अंतर्राष्टीय उड़ानों पर रोक लगा दी जाएगी । ये बैन फिलहाल एक सप्ताह के लिए लागू किया गया है।

Government of India: No scheduled international commercial passenger flights shall be allowed to land in India from March 22 for one week. #coronavirus pic.twitter.com/cr7txySAhJ