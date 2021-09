देश के टॉप 10 रईसों की सूची में शामिल हुए पूर्व आईआईटियन, रोजाना कमाए 153 करोड़

नई दिल्ली। नवीनतम IIFL वेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2021 के मुताबिक आईआईटी के पूर्व छात्र जय चौधरी (Jay Chaudhry) ने भारत के सबसे रईस लोगों की टॉप 10 सूची में जगह हासिल की है। 62 वर्षीय इस बिजनेस टाइकून की कुल संपत्ति 1,21,600 करोड़ रुपये आंकी गई है। सूची के मुताबिक उन्होंने पिछले एक साल में रोजाना 153 करोड़ रुपये कमाए हैं।

कभी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले और Zscaler के सीईओ और संस्थापक ने 2007 में साइबर सिक्योरिटी फर्म की स्थापना की थी। IIT के पूर्व छात्र नैस्डैक-सूचीबद्ध फर्म में 42 प्रतिशत के मालिक हैं। इसका मार्केट कैप 281,000 करोड़ रुपये है।

कॉर्पोरेट रैनसमवेयर हमलों के कारण इस कंपनी की साइबर सिक्योरिटी कंपनी की मांग में बढ़ोतरी ने उनके नाम की अपार संपत्ति में लगभग 85 प्रतिशत योगदान दिया। इसने उन्हें IIFL वेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में 10वें स्थान पर पहुंचा दिया है।

आज वह अपनी इंडस्ट्री के दिग्गज हैं और खुद अपने पैरों पर खड़े होने वाले एक प्रमुख अरबपति के रूप में सामने आए हैं। हालांकि, वह हमेशा इतने भाग्यशाली नहीं थे। अपने पैतृक गांव पनोह में कई बार उन्हें और उनके परिवार को बिजली या पानी के बिना कई दिनों तक रहना पड़ता था। इतनी जमीनी पृष्ठभूमि से आने के कारण यह वास्तव में गुदड़ी के लाल से लेकर अमीरी तक की वो कहानी है जहां उन्होंने खुद को देश के सबसे धनी लोगों में से एक बना लिया है।

चौधरी जो कमाई करने में सक्षम थे, उसमें एक प्रमुख योगदान कोविड-19 महामारी का था। इस दौरान जबकि अधिकांश देश नई रफ्तार के साथ तालमेल बिठा रहे थे और घर से काम करना एक जरूरत बन रहा था, दुनिया भर में साइबर सुरक्षा की आवश्यकता भी बढ़ गई थी।

2020 के दौरान, चौधरी की कंपनी तेजी से बढ़ी। इसके शेयरों में लगभग 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसने इसे जूम जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की लीग में रखा। 'द सॉफ्टवेयर रिपोर्ट' की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा लगता है कि वर्ष 2020 में कंपनी के राजस्व का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा वैल्यू-ऐडेड रिसेलर्स के परिणामस्वरूप आया है।

The Partner Demand Center is LIVE! Partners, gain access to an easy-to-use, automated solution to grow your Zscaler practice with pre-built, co-brandable marketing campaigns. Get started today at https://t.co/1cEn0r92MG! pic.twitter.com/WPXR6Svppu