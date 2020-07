India ने दिया China को झटका, अब इस सामान के Import पर लगाया जाएगा Ban

नई दिल्ली। भारत चीन टेंशन ( India China Tension ) के बीच भारत सरकार ( Government of India ) ने चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ( Union Power Minister RK Singh ) ने संकेत दिया है कि चीन से आने वाले सभी बिजली उपकरणों के इंपोर्ट पर बैन ( Ban on Import of Power Equipment ) लगाया जाएगा। शुक्रवार को राज्यों के बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों के साथ वार्ता करते हुए आरके सिंह ने साफ किया कि चीन और पाकिस्तान से पॉवर इक्विपमेंट के इंपोर्ट ( Import of Power Equipment ) को अब परमीशन नहीं मिलेगी। कुछ दिनों पहले सरकार ने फैसला किया था कि चीन से भारत आने वाले बिजनी उपकरणों की जांच होगाी क्योंकि आशंका है कि चीन इन बिजली उपकरणों के मालवेयर व ट्रोजन हॉर्स जैसे वायरस के जरिये साइबर हमला कर सकते हैं। जिससे भारत के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को फेल करने की साजिश रची जा सकती है और इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है।

भारत में हो रही है मैन्युफैक्चरिंग

आरके सिंह ने कहा कि भारत में पॉवर उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ऐसे में बाहर े देशों से सामान मंगाने की जरुरत नहीं है। अगर किसी समान के आयान की जरुरत होती भी है तो वो काफी सीमित दायरे में होगी। केंद्रीय मंत्री की ओर से कुछ दिन पहले कहा गया था कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली है कि पॉवर उपकरणों में ऐसे वायरस इंस्टॉल किए जा सकते हैं, जिन्हें कहीं से भी एक्टिव किया जा सकता है।

इकोनॉमी को किया जा सकता है ठप

उन्होंने कहा था कि इन वायरस की वजह से पूरे पॉवर सेक्टर को बर्बाद किया जा सकता है। जिसकी वजह से इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। जिसकी वजह से सेक्ट की संवेदशीलता को देखते हुए जो भी उपकरण भारत में बनते हैं, उन्हें देश से ही खरीदा जाएगा। इसके अलावा जो उपकरण नहीं बनते हैं उन्हें आयात किया जाएगा लेकिन वायरस को लेकर पूरी जांच की जाएगी।