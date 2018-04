नर्इ दिल्ली। केंद्र सरकार बिजली के बचत को लेकर काफी कदम उठा रही है। सभी विभागों को आदेश भी दिए गए थे कि वो अपने दफ्तरों में एलर्इडी लाइट्स का इस्तेमाल करें। खासकर रेल मिनिस्ट्री को कहा गया था कि रेलवे स्टेशनों पर लगातार इस्तेमाल होने वाली बिजली से देश को काफी नुुकसान हो रहा है। एेसे में मिनिस्ट्री की आेर से एक एेसा कदम उठा लिया है जिससे सरकार को हर साल 50 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होने का अनुमान है। आइए आपको भी बताते हैं कि रेलवे की आेर से एेसा काम किया है जिससे देश को बचत हो सकती है।



इंडियन रेलवे हुआ 100 फीसदी एलर्इडी युक्त

इंडियन रेलवे ने अपने सभी स्टेशनों को एलर्इडी लाइट्स से रौशन कर दिया है। खास बात यह है कि मिनिस्ट्री की आेर से यह काम तय समय सीमा से एक दिन पहले किया है। मिलिस्ट्री आॅफ रेलवे की आेर जारी ट्वीट में कहा गया है कि रेलवे को 100 फीसदी एलर्इडी से युक्त करने का काम 30 मार्च 2018 को पूरा हो चुका है। जबकि इसका लक्ष्य 31 मार्च 2018 को रखा गया था। एक दिन पहले पूरे हुए इस टारगेट से मिनिस्ट्री काफी खुश है। साथ ही अपने अधिकारियाें काे शाबाशी भी दे रही है।



50 करोड़ से अधिक की सालाना बचत

मिनिस्ट्री आॅफ रेलवे की आेर से जारी ट्वीट में कहा गया है कि इंडियन रेलवे के सभी स्टेशनों के एलर्इडी के युक्त होने से सरकार को सालाना 50 करोड़ रुपए की बचत होगी। मिनिस्ट्री आॅफ रेलवे की आेर से प्राप्त जानकारी अनुसार सभी जोनल रेलवे के मुकाबले साउथ सेंट्रल रेलवे ने अपने इस काम को सबसे पहले पूरा किया है। यह बात सभी जानते हैं कि स्टेशन दिनःरात बिजली का इस्तेमाल होता है। जहां पर बिजली की खपत भी सबसे ज्यादा होती है। एेसे में मिनिस्ट्री को समय पर सभी स्टेशनों पर एलर्इडी का इस्तेमाल करने को कहा गया था।

IR has achieved 100% provision of LED light in all the stations of IR on 30.3.18. This will result saving of 50 Cr per annum. Target was completed one day before. South Central Railway was 1st Rly to complete the work, followed by other Zonal Rlys. #PromisesInMotion pic.twitter.com/OnZ6yybSSK